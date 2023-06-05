İkisi de tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 2 ayrı operasyon düzenleyen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Nijerya uyruklu Chukwuebuna Benjamin Egesimba’nın tasarrufunda 25 gram satışa hazır hintkeneviri ele geçirirken, Doğan Kadı isimli zanlının tasarrufunda 7 adet uyuşturuculu kağıt ile bir buçuk gram hintkeneviri ele geçirdi. Her iki zanlı da nöbetçi mahkeme emri ile tutuklandı.

Mahkemeye şahadet veren polis memuru İbrahim Gökova, 2 Haziran’da zanlı Chukwuebuba Benjamin Egesimba’nın tsarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve yaya olarak satışını gerçekleştirdiği bilgisini aldıklarını ve zanlının öğle saatlerinde Sosyal Konutlar bölgesinde tespit edildiğini söyledi. Zanlının üzerinde yapılan aramada 10 adet foil kağıdına sarılı, satışa hazır 6 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu anlatan polis, evinde yapılan aramada ise oturma odası içerisinde satışa hazır halde paketlenmiş 17 gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı. Polis zanlının tasarrufunda bin 580 TL ile 800 sterlin nakit para bulunduğunu da aktardı. Polis, zanlının konu uyuşturucu maddeyi ev arkadaşından birine vermesi için aldığının belirlendiğini ve konu şahsın arandığını açıkladı.

Doğan’da uyuşturuculu kağıt bulundu

Polis memuru İbrahim Gökova, aynı tarihte, zanlı Doğan Kadı’nın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldıklarını ve zanlının evine aracı ile geldiği esnada tespit edildiğini belirtti. Zanlı üzerinde yapılan aramada, şortunun cebinde 7 adet uyuşturuculu kağıt bulunduğunu aktaran polis, evinde yapılan aramada ie bir buçuk gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı. Polis meseleler ise ilgili soruşturmaların yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.