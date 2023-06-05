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Çocuklar çok eğlendi

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Girne Barış Parkı'nda düzenlenen şenlikte sihirbazlık ve kukla gösterisi gerçekleştirildi, çeşitli oyunlar oynandı

Çocuklar çok eğlendi
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Girne Belediyesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla dün “Çocuk Şenliği” etkinliği yaptı.
Belediye'den yapılan açıklamaya göre Girne Barış Parkı’nda düzenlen ücretsiz etkinliğe, yüzlerce çocuk katıldı. Etkinlik kapsamında, yiyecek–içecek stantları, çocuklara yönelik şişme oyun parkları ve oyun aktiviteleri yer aldı.
Etkinlikte ayrıca, Şht. Hasan Cafer İlkokulu’nun folklor, İllüzyonist Enver Ateş’in sihirbazlık, Karaoğlanoğlu İlkokulu Çocuk Korosu’nun dinletisi, 23 Nisan İlkokulu’nun bando, Obüs Show’un kukla- jonglör gösterileri yanı sıra ateş gösterisi de yer aldı.
 

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2023, 09:41
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