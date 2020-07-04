Ateşli hafta

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K-Pet Süper Lig’de MTG bir puan alması durumunda şampiyon olacak

Ateşli hafta
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K-Pet Süper Ligi’nin 26. haftası bugün ve yarın oynanacak dörder karşılaşma ile tamamlanacak.

MTG şampiyonluk turu atmaya hazırlanıyor
Ligde Lider durumda bulunan ve en yakın rakibi Doğan Türk Birliği ile 14 puan fark bulunan Mağusa Türk Gücü yarın oynayacağı Yenicami karşılaşmasında bir puan bile alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Alt sıralarda sıcak haftalar
Ligin alt sıralarında ise küme düşme mücadelesinde büyük heyecan yaşanıyor. 
Ligin alt sıralarındaki önemli mücadelede sıcaklığı hisseden Göçmenköy ligde umutlarını aldığı galibiyetle yeşerten Düzkaya’yı konuk edecek.
Ligde sıkıntı yaşayan Çetinkaya ise ligin önemli ekiplerinden Lefke ile Lefkoşa’da karşı karşıya gelecek. 
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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