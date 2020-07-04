Gülseren’de önemli gün

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GKK bünyesinde silah altına alınan yeni erler ant içti

Gülseren’de önemli gün
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) bünyesinde silahaltına alınan İlkbahar -2020 er celbi ant içti.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre İlkbahar -2020 er celbi (2’nci dönem) Mücahitleri dün saat 10.00’da Gülseren Kışlası’ndaki 4.Piyade Alay Komutanlığı’nda düzenlenen törenle yemin etti. Tören askeri erkânın yanında İlkbahar – 2020 er celbinde ant içen askerlerin aileleri de katıldı.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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