Gülseren’de önemli gün

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) bünyesinde silahaltına alınan İlkbahar -2020 er celbi ant içti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre İlkbahar -2020 er celbi (2’nci dönem) Mücahitleri dün saat 10.00’da Gülseren Kışlası’ndaki 4.Piyade Alay Komutanlığı’nda düzenlenen törenle yemin etti. Tören askeri erkânın yanında İlkbahar – 2020 er celbinde ant içen askerlerin aileleri de katıldı.

