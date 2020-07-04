Coronavirüs mutasyona uğradı

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, yeni tip Coronavirüs’ün (Covid-19) D614G adlı mutasyonunun şu anda dünyada hastalığa sebep olan en yaygın varyasyon olduğunu söyleyerek, virüsün yapısı nedeniyle orijinalinden çok daha bulaşıcı olduğu açıkladı.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, mutasyona uğramış yeni türün, hastalığın daha hızlı yayılmasına yol açabileceği uyarısında bulundu. Ancak, araştırmacılar mutant virüsün orijinalinden daha fazla ölümcül olmadığını söyledi.

Dünyanın dört bir yanında görülen yeni tip Coronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle enfekte olanların sayısı 11 milyonu aşarken, ABD'li ve İngiliz bilim insanları şu anda vakaların çoğuna neden olan virüsün orijinalinden farklı olduğunu açıkladı.

ABD'deki Los Alamos Ulusal Laboratuvarı ile İngiltere'deki Duke Üniversitesi ve Sheffied Üniversitesi’nden araştırmacılar, şu anda dünyanın genelinde yeni tip Coronavirüs’ün D614G adlı mutasyonunun hüküm sürdüğünü belirtti.

Orijinalinden daha bulaşıcı

Bilim insanları söz konusu mutasyonun Coronavirüs’ün yapısında bulunan peplomer(virüsün üzerinde yer alan ve konakçı hücreye tutunmasını sağlayan protein yapı) sayısını artırdığını ve bu nedenle virüsün daha bulaşıcı hale geldiğini ve Covid-19’a yakalananlardaki viral yükün arttığını söyledi.

Sheffield Üniversitesi’nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Thushan de Silva, “Coronavirüsü şehrimize girdiğimizden beri analiz ediyoruz. Bugün hakemli dergide yayımlanan araştırmamız D614G adlı genetik mutasyonun en sık görülen Coronavirüs türü olduğunu doğruladı. Bununla birlikte, yapıla laboratuvar deneylerinde virüsün orijinalinden çok daha bulaşıcı olduğu görüldü” ifadeleri kullanıldı.

Çalışmada araştırmacılar, laboratuvar deneylerinin yanı sıra tüm dünyadan binlerce vakaya dair bilgilerin bulunduğu GISAID veri tabanından yaralandı. Bu şekilde virüsün dünyada izlediği yolculuk analiz edildi.

Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’ndan Doktor Bette Korber, “Şu anda SARS-CoV-2’nin (Covid-19) küresel evrimini izlemek çok kolay, çünkü dünya genelindeki pek çok araştırmacı karşılaştığı vakalardan alınan örnekleri GISAID’a yükleyerek diğer bilim insanlarının görüşüne açıyor. Projede on binlerce vaka bulnuyor. Bu şekilde D614G’nin dünyadaki hakim mutasyon olduğunu keşfettik” dedi.

Daha ölümcül değil

Diğer taraftan, araştırmacılar mutant Coronavirüs’ün daha bulaşıcı olmasına rağmen, hastalığın şiddetini artırmadığına inandıklarını söyledi. Dr. De Silva, “Şanslıyız ki, D614G şu aşamada daha ciddi bir Covid-19 hastalığına sebep olmuyor. Virüs daha bulaşıcı hale gelmesine rağmen, daha fazla ölümcül değil” ifadelerini kullandı.

