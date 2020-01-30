Başarılılar ödüllendirildi

Diyalog Gazetesi ile İpekay iş birliğinde organize edilen Nivea Men ödülleri dün düzenlenen törenle verildi.

Diyalog Gazetesi Spor Servisi tarafından on altıncı haftanın antrenörü seçilen Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan, haftanın futbolcusu seçilen Yenicami futbolcusu John Ebuka, haftanın genç yeteneği seçilen Küçük Kaymaklı U-21 futbolcusu Barkın Özaşık ve haftanın hakemi seçilen Kerem Eran ödüllerini düzenlenen törende aldı.

Caner Oshan ödülünü Paşa’dan aldı

Takımını zorlu Göçmenköy deplasmanına iyi hazırlayan tecrübeli çalıştırıcı oyuna yaptığı hamlelerle alınan galibiyette ön plana çıkan isim oldu. Oshan ödülünü İpekay kanal sorumlusu Mehmet Paşa’dan aldı.



Barkın Özaşık’a ödülünü Erdağ verdi

Küçük Kaymaklı’nın genç yıldızı Barkın, galip gelinen Gençlik Gücü karşılaşmasında iyi oyunu ile ön plana çıkan isim oldu. Genç oyuncuya ödülünü İpekay İthalat Müdürü Ayşe Aydın Erdağ verdi.

John Ebuka’ya ödülünü Paşa verdi

Lige farklı Gönyeli galibiyeti ile başlayan Yenicami’de John Ebuka takımı adına 5 gol kaydederek maçın adamı oldu. Başarılı oyuncu John Ebuka ödülünü İpekay kanal sorumlusu Mehmet Paşa’dan aldı.

Kerem Eran ödülünü Mehmet Paşa’dan aldı

Türk Ocağı – Mağusa Türk Gücü karşılaşmasında doksan dakika boyunca yardımcıları ile uyumu oldukça iyiydi. Görev paylaşımındaki dengeyi ve saha içerisindeki verdiği kararlarla birlikte, oyuncularla olan diyaloğu da iyi koruyan Kerem Eran, on altıncı hafta karşılaşmasında başarılı bir maç yönetti. Eran ödülünü İpekay kanal sorumlusu Mehmet Paşa’dan aldı.