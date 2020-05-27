‘Başarıya koşacağız’

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Eralp Şerifoğlu, Coronavirüs salgını sonrasında futbolcuların daha istekli ve daha neşeli döndüklerine dikkat çekerek hedeflerinin önlerinde durduğunu ve kalan 8 haftada bu hedefe ulaşmak için mücadele edeceklerini kaydetti.

Şerifoğlu, yabancı oyuncu konusunda birçok takım gibi kendilerinin de sıkıntıları olduğunun altını çizerek, bugüne kadar net bir sonucun ortaya çıkmadığını kaydetti. Şerifoğlu “Bana göre yabancı oyuncular karantina kurallarına uygun bir şekilde ülkeye gelebilmeli. Yabancı oyuncular ligdeki performansımızı etkiler. Olurlarsa olumlu yönde olmazlarsa da olumsuz yönde etkiler” dedi.

Maçlar başlayana kadar kimse hazır olmaz

Eralp Şerifoğlu, 8 haftalık ligin son bölümü için maçların başlamasına kadar hiçbir takımın tam anlamı ile hazır olamayacağını, genç bir kadroları olduğunu belirterek, zor bir sürecin kendilerini beklediğini ancak antrenmanlara katılımın iyi ve futbolcuların motive olduğunu söyledi.

Şerifoğlu, hazırlık süreci sonrasında en büyük endişelerinin sakatlık tehlikesi olduğunun altını çizerek “5 haftada tam hazır olmak zor. Bundan dolayı futbolcuların sakatlanma ihtimali bizi tedirgin ediyor” dedi.

2 hazırlık maçı yapacağız

Ligin başlamasına yönelik hazırlık maçları kapsamında Mağusa Türk Gücü ve Esentepe ile iki hazırlık maçı oynayacaklarını söyleyen Eralp Şerifoğlu “Zaman daha fazlasına müsaade etmez. 9 ve 13 Haziran tarihlerinde iki hazırlık maçı ile lige hazırlanmaya çalışacağız” dedi.

Gençlerbirliği’nin şu an itibariyle play-off takımı olduğunu söyleyen Eralp Şerifoğlu “Ortada canlı bir hedefimiz var. Süper Lig hedefini devam ettirerek başarmak istiyoruz” dedi.

Lig başlayınca performanslar daha net görülecek

Liglerin başlamasıyla birlikte futbolcuların ve takımların gerçek performanslarını daha net görebileceklerine vurgu yapan Eralp Şerifoğlu “Futbolcular bu 8 haftalık sürede büyük sorumluluk alacaklar. Bizde bu sorumlulukta onlara yardımcı olacağız” dedi.