“Eski kalabalık yok”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Girne’deki açık pazara gitti, alış veriş yapıp vatandaşlarla sohbet etti. Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda şunlara değindi:

“Çarşı esnafını ziyaret etti. Bu sabah Girne Belediyesi açık pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla, üretici ve diğer esnafla sohbet etme imkanı bulduk. Geçtiğimiz hafta Girne açık pazarına satıcılardan da Halkımızdan da çok ilgi olmamıştı, bu hafta sorun çözüldü ve neredeyse tüm satıcılar pazarda yerini aldı, evet eskisi kadar kalabalık değildi ama giderek daha da iyi olacak. Umutsuzluğa kapılmadan birbirimize destek olmalıyız. Biz de hükümet olarak piyasada yeniden canlanmanın olması için bazı adımlar atacağız. Bu zor günler de geçecek.