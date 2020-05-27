Sınır kapıları konusunda tarih: 8 Haziran

Sağlık Bakanı Ali Pilli devlet televizyonunda katıldığı canlı yayında sınır kapılarının açılmasına yönelik olumlu mesajlar vermedi.

39 gündür ülkede pozitif vaka görülmediği için insanlara güven geldiğini ve rahatlama yaşandığını söyleyen Pilli, şöyle konuştu

“Rum tarafında pandemi devam ediyor. Eğer 8 Haziran’a kadar devam ederse bu kapılar açılmaz.Halkımızın sağlığı ön plandadır. Biz halkımızın sağlığını düşünüyoruz. Kesinlikle şu andaki gibiyse biz kapıların açılmasından yana değiliz. Rum tarafında da vakalar sıfırlanır bizim gibi, 14 gün sıfır vaka sürer o zaman açarız”



Uçakla gelenler karantinada kalacak

Bakan Pilli, her iki toplumunun ortak noktada uzlaşması gerektiğini, önemli olanın toplum sağlığı olduğunu söyledi.

Uçuşların ne zaman başlayacağı konusunda ise ortada net bir şeyin olmadığını belirten Pilli, uçuşlar başlayacağı zaman şartlarını ortaya koyacaklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Pilli, Haziran ayında yurt dışından gelecek olan KKTC vatandaşları için de 14 günlük karantina uygulamasının olacağını belirtti.