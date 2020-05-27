Gemikonağı’nda bir yurtta kalan 35 yaşındaki Muwana Liamu Ndulubila (E) bugün saat 09.30 sıralarında odasında ölü bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Ndulubila’nın vücudunda yapılan dış muayenede darp cebir izine rastlanılmadığı belirtilerek, kesin ölüm sebebinin otopsiyle belirleneceği kaydedildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor
Odada ölü bulundu
Gemikonağı’nda 35 yaşındaki bir kişi yurt odasında ölü bulundu
Gemikonağı’nda bir yurtta kalan 35 yaşındaki Muwana Liamu Ndulubila (E) bugün saat 09.30 sıralarında odasında ölü bulundu.
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