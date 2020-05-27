Odada ölü bulundu

Gemikonağı’nda bir yurtta kalan 35 yaşındaki Muwana Liamu Ndulubila (E) bugün saat 09.30 sıralarında odasında ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Ndulubila’nın vücudunda yapılan dış muayenede darp cebir izine rastlanılmadığı belirtilerek, kesin ölüm sebebinin otopsiyle belirleneceği kaydedildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor