Odada ölü bulundu

Gemikonağı’nda 35 yaşındaki bir kişi yurt odasında ölü bulundu

Odada ölü bulundu
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Gemikonağı’nda bir yurtta kalan 35 yaşındaki Muwana Liamu Ndulubila (E) bugün saat 09.30 sıralarında odasında ölü bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Ndulubila’nın vücudunda yapılan dış muayenede darp cebir izine rastlanılmadığı belirtilerek, kesin ölüm sebebinin otopsiyle belirleneceği kaydedildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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