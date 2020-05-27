İbrahim Koreli aramızdan ayrıldı

Kıbrıs Türk Toplumu'nun siyasal ve sendikal bağlamda barış, demokrasi ve emek mücadelesinin simge isimlerinden, TKP eski milletvekili, Tarım-Sen Başkanı İbrahim Koreli hayatını kaybetti.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, Koreli’nin ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu. Özyiğit, Mücadele arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Ailesine, sevenlerine, camiamıza ve halkımıza sabır ve başsağlığı dilerim.” Dedi

Özyiğit’in son sözleri oldukça dikkat çekiciydi:

“Mücadelesi genç kuşaklara örnek olacak ve yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Işıklar içinde uyu Yoldaşım İbrahim Koreli”

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 13:55