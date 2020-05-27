Kıbrıs Türk Toplumu'nun siyasal ve sendikal bağlamda barış, demokrasi ve emek mücadelesinin simge isimlerinden, TKP eski milletvekili, Tarım-Sen Başkanı İbrahim Koreli hayatını kaybetti.
TDP Başkanı Cemal Özyiğit, Koreli’nin ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu. Özyiğit, Mücadele arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Ailesine, sevenlerine, camiamıza ve halkımıza sabır ve başsağlığı dilerim.” Dedi
Özyiğit’in son sözleri oldukça dikkat çekiciydi:
“Mücadelesi genç kuşaklara örnek olacak ve yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Işıklar içinde uyu Yoldaşım İbrahim Koreli”
İbrahim Koreli aramızdan ayrıldı
Kıbrıs Türk siyasi yaşamının önemli isimlerinden biri olan İbrahim Koreli hayatını kaydetti
Kıbrıs Türk Toplumu'nun siyasal ve sendikal bağlamda barış, demokrasi ve emek mücadelesinin simge isimlerinden, TKP eski milletvekili, Tarım-Sen Başkanı İbrahim Koreli hayatını kaybetti.
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