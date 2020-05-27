Alithia ve diğer gazeteler Rum tarafında faaliyet gösteren “Kıbrıs Bankası”nın, bu yılın ilk çeyreğinde 26 milyon Euro zarar açıkladığını bildirdi.

Habere göre, 2019’un ilk çeyreğinde 95 milyon Euro kâr açıklayan “Kıbrıs Bankası”, 2020’nin ilk çeyreğinde, 26 milyon Euro zarar açıkladı. Bankanın 31 Mart 2020 itibarıyla toplam mevduatlarının 16 milyar 200 milyon Euro’ya ulaştığı ancak 2019’un aynı dönemindeki toplam mevduatın 16 milyar 690 milyon Euro (yüzde 3 düşüş) olduğu belirtildi. Bankanın takipteki kredi miktarının 3 milyar 740 milyon Euro (toplam kredilerinin yüzde 29’u) olduğu da kaydedildi.

Bankanın CEO’su Panikos Nikolau 20 Mayıs 2020’ye kadar işletmelerden 3,7 milyar ( yüzde 72) Euro, özel kişilerden de 2 milyar Euro’luk(yüzde 52) kredi taksiti erteleme talebi aldığını açıkladı.