Başbakanlıkta kritik toplantı

Başbakan Ersin Tatar, Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’nu kabul ederek futbolun geleceği konusunda görüş alışverişinde bulundu. Sertoğlu’na başkan vekili Oktay Çocuk eşlik etti.

Beklenmedik bir süreç

Başbakan Ersin Tatar “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de beklenmedik bir süreç yaşandığını kaydederek, alınan tedbirler çerçevesinde bizler de bu önlemlere uymak durumundayız” dedi.

Müsabakaların ne zaman başlayacağı belirsiz

Tatar alınan tedbirler dolayısıyla bugünlere başarı ve en az vaka ile gelindiğinin altını çizerek ülkedeki spor müsabakalarının ne zaman başlayacağının bir belirsizlik içinde olduğunu kaydetti.

Bilim kurulu ve sağlık uzmanlarının vereceği raporlara bağlı olarak bazı müsabakaların seyircisiz oynanması gündeme gelebilceğini kaydeden Tatar, bazı ülkelerde de bu süreçin bu şekilde işlediğine vurgu yaptı.

Spora önem veriyoruz

Tatar günü geldiğinde sağlık uzmanları ve spor çevreleri ile gerekli görüşmeleri yaparak bir karar verileceğinin de altını çizdi.

Hükümet olarak spora önem verdiklerini kaydeden Tatar, gençliğin ve sporun etrafındaki insanların ne kadar önemli olduğunu söyledi.



Ülkedeki sporun yeniden organize edilmesi lazım

Dünyada da ülkemizde de sıkıntılar yaşandığını kaydeden Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ülkemizde de bazı adımların atılması gerektiğini kaydetti.

Ülkedeki sporun yeniden organize edilmesi gerektiğini kaydeden Sertoğlu, devletin bütçe oranında spordan da kesinti yapmasının normal olduğunu kaydetti.