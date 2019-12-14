Batı derbisi BAF’ın  2-1

Yusuf YILDIZEV

K-Pet Süper Lig’in on dördüncü haftasının açılış maçında Baf Ülkü Yurdu Binatlı’yı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Ahmet Hatay ve Adeola Baf Ülkü Yurdu’nun gollerini kaydederken, Habibi Binatlı’nın golünü atan isim oldu. Baf Ülkü Yurdu’nda İbrahim Hatay kırmızı kart gören isim olurken, Maç sonu derbide gülen aldığı galibiyetle Baf Ülkü Yurdu oldu.

YER: Üner Berkalp

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Fatih Bardakcı, Olgun Canik, Osman Küçük

Baf Ülkü Yurdu SK: Erdoğan Nay, Adeola, Ahmet Hatay, Azat Tip, Erkan Gezici(Dk.66 Mustafa Gardiyanoğlu), Kossi Adetu(Dk.50 Fikri Arslan), Hasan Sedatgil, İbrahim Hatay, Mustafa Kemal, Isaac Owwa, Yankı Aktül(Dk.70 Ömer Ulaş)

Binatlı YSK: Yunus Yeşilırmak, Mustafa Süzgen, Alaattin Yavuz, Benham Habibi, Abdullah Umut(Dk.86 Cenkay Yarışan), Muammer Tip, Ayhan Dumancı(Dk.57 Mehmet Ali), Bayram Özgüm, Debola, Moses Akinade, Mehmet Neşe(Dk.82 Serkan Karaoğlan)

Goller: Dk.2 Ahmet Hatay, Dk.47 Adeola(Baf Ülkü Yurdu). Dk.27 Habibi(Binatlı)

Kırmızı Kart: Dk.75 İbrahim Hatay(Baf Ülkü Yurdu)

K-Pet Süper Lig’in 14. haftasında Baf Ülkü Yurdu, Binatlı’yı 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Baf Ülkü Yurdu bu sonuçla puanını 23’e çıkarırken, Binatlı ise 12 puanda kaldı.

2.dk: Baf Ülkü Yurdu öne geçti. Gelişen atakta ceza sahasının biraz gerisinden topla buluşan Ahmet Hatay yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

17.dk: Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Muammer’in etkili plase vuruşunu kaleci Erdoğan kurtardı.

21.dk: Savunma ve kalecinin anlaşmazlığında araya giren Kossi’nin vuruşunu kaleci Yunus önledi.

27.dk: Mehmet Neşe’nin ortasında oluşan karambolde Habibi döndü ve vuruşunu yaparak skora denge getirdi. 1-1

44.dk: Gelişen Baf atağında Azat’ın sol çaprazdan sert şutunu kaleci Yunus çıkardı. Dönen topta Azat’ın vuruşunda bir kez daha Yunus başarılıydı.

47.dk: Ani gelişen Baf atağında Yankı’nın yaklaşık 35-40 metrelik ara pasıyla topla buluşan Adeola durdurulamayan bir sürata ulaştı ve karşı karşıya düzgün bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

89.dk: Ceza sahasında uygun durumda topla buluşan Mehmet Ali yakın mesafeden kötü bir vuruşla topu dışarıya attı.

90+4.dk: Tüm hatlarıyla yüklenen Binatlı’da Mehmet Ali’nin vuruşunu kaleci Erdoğan kornere çeldi.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle kazanan Baf Ülkü Yurdu oldu.