Bekleyip göreceğiz

Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan, ligin öyle veya böyle tamamlanması gerektiğini belirterek “Mevcut şekliyle mi, yoksa oynayarak mı bunu ilerleyen zaman içinde göreceğiz” dedi.

Ligin nasıl olacağı virüsün durumuna bağlı

Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut’un önerisine yönelik açıklamalarda bulunan DTB Teknik Direktörü Caner Oshan “Ligin tamamlanıp tamamlanamayacağını virüsün ülkedeki etkisine göre göreceğiz. Şu anda 4 haftalık bir etkilenme var. Eğer bu daha da uzayacak olursa gelecek sezonun içine girecek” dedi.

Tekrar başlamak için hazırlık dönemine ihtiyacımız olacak

Oshan ligin daha fazla uzaması durumunda yeniden lige başlayabilmek için de en az iki haftalık bir ara hazırlık döneminin olması gerektiğini belirterek “Bir aydır oyuncular toplu çalışamaz. Herkes kendi çalışır bir ay daha uzayacak olursa en az iki haftalık hazırlık süresine ihtiyacımız olacak aksi takdirde oyuncuları sakatlayabiliriz” dedi.

Yabancı oyuncu kaldırılsın

DTB Teknik Direktörü Caner Oshan yabancı oyuncu konusunda da “Ben zaten yabancı oyuncuya yıllardır karşıyım. Bizim bütçelerimizi aşan bir durumdur” diyerek gelecek sezondan itibaren yabancı oyuncunun kaldırılmasının şart olduğunu kaydetti.

Lig play-off sistemine dönsün

Ligin gelecek seneden itibaren play-off sistemine dönmesinin daha çok heyecan yaratacağını söyleyen Caner Oshan ilk dört veya ilk altı takım play-off oynarsa daha çok çekişmeli maçlar olur ve seyirciler de daha fazla statlara gelir” dedi.

Oyunculara özel program verdik

Doğan Türk Birliği olarak diğer takımlar gibi oyuncularına özel programlar gönderdiklerini kaydeden Caner Oshan “Herkes kendi evinde, avlusunda çalışıyor. Her hafta ayrı program gönderiyoruz ve oyuncularımızın mümkün olduğunca antrenman yapmalarını istiyoruz” dedi.