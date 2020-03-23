Rihanna’dan 5 milyon dolar

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisine alan Coronavirüs için tedavi araştırmaları tüm hızıyla devam ederken, yardım kampanyaları da arka arkaya geliyor. Son olarak ünlü şarkıcı Rihanna 5 milyon dolarlık bağışta bulundu. Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, küresel çapta Coronavirüsle mücadele eden, acil durum hazırlık ve müdahale programlarını finanse eden Clara Lionel Derneği’ne 5 milyon dolar bağışladı.

Dernek Başkanı Justine Lucas, “Bu sarsıcı salgında yetersiz hizmet alan ve dışlanmış toplulukları korumaktan daha önemli ve daha acil bir şey yok” ifadesini kullandı.

Milan forması giyen futbolcu Zlatan Ibrahimovic, dünyayı saran Coronavirüs salgınına karşı bağış kampanyası başlattı. Kendisinin de bağış yapacağını açıklayan 38 yaşındaki futbolcu "İtalya bana çok şey verdi ve bu dramatik zamanda, ben de bu sevdiğim ülkeye daha fazlasını geri vermek istiyorum. Benimle çalışan insanlarla birlikte hastaneler için bir bağış kampanyası başlatma ve iletişim gücümle birlikte mesajı yayma kararı aldım. Ciddi bir mesele bu ve ciddi bir yardıma ihtiyacımız var” dedi.

Artan Coronavirüs vakaları nedeniyle sağlık imkânlarının daraldığı İtalya'da, ünlü modacı Giorgio Armani 1,25 milyon euro'luk bağış yaparak salgınla mücadeleye destek oldu.

