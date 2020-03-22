Örnek davranış

Hüseyin ÇİÇEK

Corona Virüsü ile mücadele ettiğimiz bu zor günlerde ülkemizin köklü temizlik maddeleri üreticisi “Bingöl Sanayi Ticaret Ltd” örnek bir davranış sergiledi. Firma, Gazimağusa Belediyesi’ne, sokak cadde ve kaldırımların dezenfekte edilmesi amacı ile 18 ton dezenfektan bağışladı. Gazimağusa Belediyesi ve Bingöl Sanayi Ticaret Ltd işbirliği ile tüm Gazimağusa’nın dezenfekte edilmesinin amaçlandığı bildirildi. Gazimağusa Belediyesi yetkilileri de 18 ton dezenfektanı Bingöl Sanayi Ticaret Ltd’den hiç bir ücret ödemeden aldıklarını ve şehrin caddelerinin dezenfekte işleminin dün itibarı ile başladığını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2020, 16:36