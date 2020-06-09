BÜY karıştı

Baf Ülkü Yurdu’nun yarın akşam gerçekleştirilecek olağan genel kurulu öncesinde başkan adaylığından çekilen Süleyman Aldağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta bomba etkisi yarattı.

Aldağ’dan Ertay’a suçlama

Başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Süleyman Aldağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; neden aday olmayacağını açıklarken başkan adayı olan Ahmet Ertay’ı kast ederek bazı ithamlarda bulundu.

Üye aidatları ortada yok

Süleyman Aldağ sosyal medya hesabındaki paylaşımında mali raporda üye aidatlarının yazmadığını belirterek “Tam bir yıldır üyelerimizden toplanan aidatlar bugüne kadar kulüp bütçesine yatırılmadı. Başkan dahil kimse üyelerden ne kadar aidat toplandığını bilmiyor. Gelir hesaplarının içinde aidat geliri görünmüyor. Başkan adalığına başvuran kişi duyduğumuz kadarı ile aidat gelirlerinden harcamalar da yapmış. Bu kişinin ödeme yetkisi yok.” açıklamasını yaptı.

Ertay’dan suçlama

Süleyman Aldağ sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında “Başkan adaylığına başvuran kişi kulübün çıkarmış olduğu piyango biletlerinden satmak amacı ile aldığı 100.000 TL değerinde bilet aldı. Bugüne kadar sattığı biletlerin parasını hala daha kulüp bütçesine yatırmadı. Satmadım işte demedi. Biletleri sattığını arkadaşlarımızdan duyuyoruz, ancak bir şey daha duyuyoruz. Bilet gelirlerinden de harcama yapıyormuş. Başkanın haberi yok, yönetim kurulunun herhangi bir kararı yok, sen nasıl olur da kulübün gelirlerini kendi inisiyatifinle harcarsın” diyerek ithamlarda bulundu.

Arazi iddiası

Aldağ yayınladığı mesajında başkanlığa aday olan Ahmet Ertay’ın kulübün tesislerine bitişik bir arazi satın aldığını ve yol hakkı istediğini belirterek “Bu konuyu BÜY camiasının bilmeye hakkı var diye düşünüyorum” diye yazdı.