Kararlar perşembeye kaldı

Başbakan Kurulu’nun 4 saat süren toplantısı sonrasında alınan kararları Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay açıkladı.

Özersay, Perşembe günü Bakanlar Kurulu’nun özel bir toplantı gerçekleştirmeye karar verdiğini belirterek, söz konusu toplantının detaylarını şöyle paylaştı:

“Sağlık Bakanlığı’nın getireceği öneri ya da tavsiye çerçevesinde, 1 Temmuz’dan itibaren, hangi ülkelerden, hangi koşullarla yolcu geleceği konusunu kararlaştıracağımız bir toplantı gerçekleştirmeye karar verdik. Toplantının sonucunu Perşembe günü kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyoruz.

“Gidiş – gelişlerin tarihleri, koşulları ve hangi ülkelerden, önceden PCR testi yapılması kaydıyla karantinaya girecek şekilde yolcu kabul edeceğimiz konularını paylaşacağız. “

“Bu, özellikle turizm sektöründe, önceden planlama yapılabilmesi adına, daha öngörülebilir bir durumun ortaya çıkmasını sağlayacak.”

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2020, 21:24