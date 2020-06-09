İki aşamalı uzlaşı

ÖMER KADİROĞLU

Korona virüs tedbirleri ve hükümetin aldığı kararlar nedeniyle ülke ekonomisinin can damarı konumundaki turizm ölüyor… Seyahat acenteleri önderliğinde yapılan eyleme otelciler birliği de destek verdi .

Yaklaşık bin beşyüz kişi Başbakanlık önündeydi..

Eylem renkli görüntülere sahne oldu… Turizm emekçileri hep bir ağızdan şarkılar söyledi, sloganlar attı, hükümete mesajlar yolladı

Eylemde Başbakanlık önüne 10 tane şezlong getirildi ve bakanların her birine bu şezlonglar armağan edildi

Turizmin öldüğü Başbakanlık önüne getirilen bir tabut ile resmedildi . Ayrıca bir turizm emekçisi de turizmin öldüğünü kendini yere atarak anlatmaya çalıştı

Uçuşlarla ilgili bilinmezlik kağıttan uçakların havaya atılmasıyla eleştirildi.

Eylemcilere seslenen KITSAB Başkanı Orhan Tolun mücadele ateşinin yakıldığını söyledi.

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner de Diyalog Tv mikrofonuna konuştu, hükümetin eylemden gerekli mesajı almasını diledi



İki taraf uzlaşıya vardı, eylem noktalandı

Eylem devam ettiği sırada Başbakan Tatar seyahat acenteleri yöneticilerini kabul etti. Görüşme sonrasında uzlaşıya varıldığı açıklandı

Daha sonra Başbakan Ersin Tatar ve KITSAB Başkanı Orhan Tolun kalabalığa hitap etti. Tatar hazırlanacak ikinci ekonomik pakette sorunların çözüleceğini söyledi.

Başkan Tolun da taleplerinin kabul gördüğünü belirterek, Başbakan’a teşekkür etti. Belirlenen bir tarihe kadar izleme yapılacağını anlatan Tolun, “bu tarihe kadar durum görülecek ve sonrasında ikinci aşamaya geçilecek” dedi.



FOTOĞRAFLAR AHMET GÜRTUĞ