Eylemciler Başbakan ile görüşüyor

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri KITSAB önderliğinde gerçekleştirilen turizm emekçilerinin de yoğun destek verdiği eylem devam ederken, Başbakan Ersin Tatar eylemcilerden bir grup ile görüşmek istedi.

Görüşmede eylemcilerin talepleri yeniden masaya yatırılıyor.

KITSAB’ın 30 Mayıs’ta yazılı bir açıklamaya duyurduğu talepleri şöyleydi:

“Birçok sektöre nisan-mayıs ayları için sağlanan desteğin turizm işletmeler için Aralık 2020 tarihine kadar uzatılması. Turizm ve seyahat acentelerinin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarından Aralık ayına kadar muaf tutulması ve/veya yaratılacak fondan bu kaleme katkı yapılması. Nisan ve mayıs aylarında turizm ve seyahat acentelerinin kira aidatlarından tamamen muaf tutulması. Müteakip aylarda ise ve/veya en geç Aralık ayına kadar muaccel olacak kira borçları için devletin acentelere katkı yapması;

Aralık 2020’ye kadar acentelerin su ve elektrik borcuna devlet tarafından ve/veya ilgili fon tarafından katkı sağlanması. Kalkınma Bankası nezdinde acentelik belgeleri gösterilerek, kefil ve/veya ipotek şartı aranmaksızın turizm ve seyahat acentelerine düşük faiz oranlı (%4- %5) ve 1 yıl geri ödemesiz kredi verilmesi

Mali Protokol çerçevesine turizm sektörüne yapılacak katkının acentelere de aktarılması. Kurulacak komisyon ve kurullarda turizm sektöründe faaliyet gösteren her kesimden temsilcinin yer almasının sağlanması. Bankalar faiz oranlarının düşürülmesi, kredilerin ötelenmesine devam edilmesi ve kredi kartlarında minimum ödeme oranı olan yüzde 1’in uygulanmasına devam edilmesi. Devletin acentelere ve KITSAB’a alacaklarının tamamını ödemesi. Gerçekleşemeyen paket turlar için acentelere yapılan ödemelerin 18 ay haklarının baki kalması koşulu ile ötelenmesi; ödenen tutar karşılığında acentelerin müşterilerine paket tur için tatil kuponu (voucher) verebilmesi için Bakanlar Kurulu’nda tavsiye kararı çıkarılması"