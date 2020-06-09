Türkiye-Libya anlaşmasına yanıt

Yunanistan ve İtalya, İyon Denizi’nde iki ülke arasında Ekonomik Münhasır Bölge (MEB) sınırlandırma anlaşması imzaladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığında, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio tarafından imzalanan anlaşma sonrasında basın toplantısı düzenlendi.

Dendias, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasında varılan anlaşmanın, aslında Yunanistan ile İtalya arasında kıta sahanlığı ile ilgili 1977’de imzalanan anlaşmanın devamı olduğunu belirterek, yeni anlaşmayla MEB alanlarındaki adaların haklarının belirlendiğini söyledi.

Söz konusu anlaşma ile Yunan balıkçıların haklarının güvence altına alındığını savunan Dendias, “Bu önemli bir gelişme, tarihi bir gün.” dedi.

Dendias, Yunanistan’ın arzusunun tüm komşularıyla uluslararası deniz hukuku temelinde deniz bölgelerini belirlemek olduğunu belirterek, “Bu konuda BM’nin deniz hukuku ile ilgili sözleşmesi tümüyle temel oluşturuyor. Deniz bölgelerinin belirlenmesi geçerli anlaşmalarla başarılır, Türkiye-Saraj anlaşması gibi dayanağı olmayan anlaşmalarla ve tek yanlı sunulan koordinatlarla değil.” ifadelerini kullandı.

Libya konusuna değinen Dendias, Libya’da, Yunanistan’ın BM aracılığıyla siyasi bir çözüm bulunmasından yana olduğunu savunarak, Atina'nın, Mısır’ın bu konudaki girişimini desteklediğini belirtti.

Di Maio da, dış politika konusunda İtalya ve Yunanistan arasında yakın bir iş birliği bulunduğunu söyledi.

Haziran sonu İtalya’ya sınırlar açılıyor

Dendias ile görüşmesinde, Avrupa Birliği (AB) ile ilgili konuların yanı sıra Yunanistan’ın normalleşme adımları kapsamında sınırlarını açma kararı aldığı ülkeler arasına İtalya'nın bulunmaması konusunu konuştuğunu belirten Di Maio, Dendias’ın kendisine haziran sonuna kadar sınırlarını İtalya’ya yeniden açacağı konusunda teminat verdiğini söyledi.

Öte yandan, Yunan basınındaki haberlerde, Yunanistan ve İtalya arasında imzalanan anlaşmanın 3 temelde gelişmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Buna göre, ilk aşamada iki ülke arasında MEB anlaşması imzalanacak ve daha sonra taraflar arasında İtalyan balıkçıların Yunan kara sularındaki faaliyetlerinin devam etmesini güvence altına alacak ek bir sözleşme imzalanacak. Ardında da Yunanistan’ın İyon Denizi’nde kara sularını 12 mile çıkarması durumunda İtalyan balıkçıların endişelerini karşılayacak bir tasarı Atina ve Roma tarafından ortaklaşa hazırlanarak Avrupa Konseyine sunulacak.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2020, 18:27