53 gündür pozitif vaka yok

KKTC’de 53 gündür pozitif koronavirüs vakası saptanmıyor. Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 53 Covid-19 testi yapıladığını ve pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 9 Haziran itibariyle ülkede yapılan toplam test sayısı 33 bin 553 oldu.

KKTC’de son vaka, 17 Nisan’da görülmüştü.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2020, 18:17