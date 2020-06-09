KKTC’de 53 gündür pozitif koronavirüs vakası saptanmıyor. Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 53 Covid-19 testi yapıladığını ve pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 9 Haziran itibariyle ülkede yapılan toplam test sayısı 33 bin 553 oldu.
KKTC’de son vaka, 17 Nisan’da görülmüştü.
53 gündür pozitif vaka yok
Sağlık Bakanı Pilli: 53 test yapıldı, pozitif vaka yok
KKTC’de 53 gündür pozitif koronavirüs vakası saptanmıyor. Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 53 Covid-19 testi yapıladığını ve pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
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