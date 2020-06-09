53 gündür pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Pilli: 53 test yapıldı, pozitif vaka yok

53 gündür pozitif vaka yok
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KKTC’de 53 gündür pozitif koronavirüs vakası saptanmıyor. Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 53 Covid-19 testi yapıladığını ve pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 9 Haziran itibariyle ülkede yapılan toplam test sayısı 33 bin 553 oldu.    
KKTC’de son vaka, 17 Nisan’da görülmüştü.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2020, 18:17
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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