14 gün geri gelemeyecekler

Rum tarafında çalışan bazı Kıbrıslı Türkler, Metehan Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak, en az 14 gün geri dönmemek şartıyla Güney'e geçtiler.

PCR testi yaptıran ve hükümetin belirteceği tarihe kadar geri dönmeleri halinde karantinaya alınacağı açıklanan işçiler, ailelerini, sevdiklerini geride bırakarak, gitmek zorunda oldukları için gittiler...

Hükümet yetkilileri 1 Temmuz öncesinde yapılacak geçişlerde 14 gün karantina isteneceğini duyurmuştu