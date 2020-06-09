14 gün geri gelemeyecekler

Güney’de çalışan bazı Kıbrıslı Türkler bugün sınır kapısından iş başı yapmak için Güney’e geçti

14 gün geri gelemeyecekler
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Rum tarafında  çalışan bazı Kıbrıslı Türkler, Metehan Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak, en az 14 gün geri dönmemek şartıyla Güney'e geçtiler.
PCR testi yaptıran ve hükümetin belirteceği tarihe kadar geri dönmeleri halinde karantinaya alınacağı açıklanan işçiler, ailelerini, sevdiklerini geride bırakarak, gitmek zorunda oldukları için gittiler...
Hükümet yetkilileri 1 Temmuz öncesinde yapılacak geçişlerde 14 gün karantina isteneceğini duyurmuştu

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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