BÜY kuvvet topluyor

Baf Ülkü Yurdu Teknik Direktörü Gökmen Davutoğlu’nun yönetiminde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor 

BÜY kuvvet topluyor
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K-Pet Süper Lig’de zor günler geçirmek istemeyen BÜY, kalan 8 hafta için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Ligde kalan son 8 hafta için Baf Ülkü Yurdu, teknik patron Gökmen Davutoğlu yönetiminde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Dün yapılan idmanda futbolcularına kuvvet ve kuvvete devamlılık idmanı yaptıran Davutoğlu, oyuncularının gösterdiği performanstan oldukça memnun kaldı. Kendi tesislerinde yoğun bir şekilde idmanlarını sürdüren kırmızı yeşilliler, önümüzdeki hafta hazırlık maçlarına başlamayı planlıyor. Teknik patron Gökmen Davutoğlu, oyuncularının idmanlardaki isteklerinden oldukça memnun olduğunu söylerken, verilen aradan önceki ritimlerini yakalamak istediklerini ve bir an önce tehlikeli bölgeden uzaklaşma arzusunda olduklarını belirtti.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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