“Patates ithal edilecek”

Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven üreticilerin ürünlerini satamaması durumunda gelecek yıl ekim yapmayacakları uyarısında bulundu.

Patates Üreticileri Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nı, patates üreticisine ürünlerinin satışı konusunda yardımcı olmamakla eleştirdi.

Birlik Başkanı Engin Halkseven TAK’a yaptığı açıklamada, üreticilerin ürünlerini satamaması durumunda gelecek yıl ekim yapmayacakları uyarısında da bulundu.

Halkseven, koronavirüs salgını öncesi aylık 1200 ton olan patates tüketiminin, turist ve yükseköğrenim gören yabancı öğrenci olmayışından dolayı 700 tona düştüğünü, durum böyle olunca ilkbahar hasadıyla birlikte üreticinin elinde 6 bin ton fazlalık oluştuğunu söyledi.

Patatesin kilo başı maliyetinin 2,35 TL olduğunu, gelinen aşamada toptancıların kendilerine kilo başına 1.5 TL teklif ettiğini kaydeden Halkseven, bunun üzerine Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK’e) ellerindeki fazla ürünün bir kısmının alınması önerisini götürdüklerini ancak bunun reddedildiğini ileri sürdü.

Kurum’un fazla patates için Türkiye’de pazar aradığını ancak Mısır’dan Türkiye’ye fazlaca patates ithal edildiğinden pazar bulmanın da zorlaştığını kaydeden Halkseven, bu gelişme üzerine TÜK’ten patatesin paketlenmesinin Kurumun tesislerinde yapılma teklifini götürdüklerini, maliyeti kilo başına 50-60 kuruş olan bu önerinin kabul edilmediğini savundu.