Avrupa’ndan Rumlara 750 milyar Euro!

Avrupa Komisyonu’nun, Covid-19 salgınının yol açtığı ekonomik krizden çıkılması için Avrupa Birliği'nin 2021-2027 uzun vadeli bütçesi kapsamında, 750 milyar Euro’luk bir yardım teklifinde bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Komisyonu Kurtarma Fonu’ndan (Next Generation EU) payına düşen miktarın 1,43 milyar Euro’su hibe olmak üzere toplamda 2,5 milyar Euro olduğunu yazdı.