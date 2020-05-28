Turizm için yeni uygulamalar

Rum Dışişleri Bakanlığı; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Turizm Müsteşarlığı aracılığıyla Güney Kıbrıs’ın turizm ortaklarına mektup gönderdi.

Alithia gazetesi, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Turizm Müsteşarlığı aracılığıyla Güney Kıbrıs’ın turizm ortaklarına gönderdiği mektupta, ülkeye giriş koşullarının yanı sıra restoranların, otellerin, havuzların ve plajların işleyişindeki değişikliklerle birlikte turizmin işleyiş protokolünün yer aldığını yazdı.

Habere göre mektupta, uygulanacak protokolün ayrıntıları da yer alıyor.

Güney Kıbrıs’a giriş yapacak kişilerin A ve B kategorileri olmak üzere ikiye ayrıldığını, A kategorisinde yer alan ülkelerden 20 Haziran sonrasında Covid-19 testinin talep edilmeyeceğini yazan gazete, B kategorisinde yer alan ülkelerden geleceklerin ise, uçuştan 72 saat önce test yaptırmalarının zorunlu olacağını belirtti.

Güney Kıbrıs’a seyahat edecek kişilerin Rum Dışişleri Bakanlığı’nın internet sayfasından “Covid-19 Seyahat Beyanını” doldurması gerektiğini yazan gazete, bunun, seyahatten 14 gün önce doldurulması gerektiğini, bununla birlikte A veya B kategorisinde yer almayan ülkelerde kalmadığını ya da ziyaret etmediğini, Covid-19 semptomu göstermediğini teyit etmesi gerektiğini belirtti.



Turistler için 500 oda kapasiteli karantina

Öte yandan Haravgi gazetesi, turizmdeki hareketliliğin 9 Haziran’dan itibaren hareketlenmesinin beklendiği Güney Kıbrıs’ta, koronavirüs vakası olan muhtemel turistler için hastanede 100 yatağın ayrılacağını, bununla birlikte teyit edilmiş bir vakayla temas eden turistlerin ise 500 yataklı karantina otellerinde tutulacağını yazdı.