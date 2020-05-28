“Arıza halledilmezse büyük sıkıntı olacak”

Başbakan Ersin Tatar, Anadolu Ajansına verdiği ropörtajda asrın projesine yönelik Türkiye hükümetine mesaj gönderdi. Tatar, KKTC Su Temin Projesi'nde arıza meydana geldiğini ve bunun giderilmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Türkiye, buraya su projesiyle çok büyük bir adım atmıştır. Suyun buraya aktarılmasıyla KKTC çok büyük bir nimete kavuşmuştur. Arıza eğer temmuza kadar halledilmezse KKTC'de büyük bir sıkıntı olacaktır." diye konuştu.

Uzun vadede enerji maliyetlerinin düşürülmesi için kabloyla elektriğin Türkiye'den KKTC'ye getirilmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Tatar, doğal gazın getirilmesiyle ilgili de birtakım çalışmaların sürdüğünü aktardı.