“Maaş kesintisi son bulacak”

Başbakan Ersin Tatar, Kovid-19 sonrası ekonomide atılacak adımlar, Türkiye ve KKTC Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması ve Türkiye ile ilişkilerle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, normalleşme sürecinin başlaması ve iş yerlerinin açılmasıyla KKTC'nin iç ekonomik çarklarının yeniden dönmeye başladığını vurgulayarak, "Maliyenin gelirlerinde artışlar olmaya başladı. Türkiye ile mali protokol, 26 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdi. Onun da katkısıyla haziran sonu itibarıyla maaş kesintileri sona erecek. Tam alınacak maaşlarla ekonomiye girdiler olacak ve çarşı daha hareketlenecek." ifadesini kullandı.

Mali iş birliği anlaşmasıyla yeni bir sürecin başladığını da vurgulayan Tatar, martta açıkladıkları Birinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi'nde aldıkları tasarruf kararlarını mayıs sonu itibarıyla bir bakıma sonlandırdıklarını belirtti.

Başbakan Tatar, bir süre sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile kapıların açılması, Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlaması, turizmin açılması, öğrencilerin Ada'ya geri dönmesi ve konut sektöründe satışların artmasıyla KKTC'nin Kovid-19 öncesi potansiyelini yakalayabileceğine işaret etti.

“İmzalanan protokolün arkasındayım”

Ekimde Cumhurbaşkanlığı seçimi var ancak biz hükümet olarak 'Hükümetin icraatları başkadır, seçimlere yönelik çalışmalar başkadır.' diyoruz. İmzalanan protokolün gerekliliklerinin sonuna kadar arkasındayım. Bunların yapılması için talimatları zaten vermiş durumdayım ve takipçisi olacağım."

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020, 12:23