Rum Narkotik Şube Polislerinin, dün Limasol’da 72 kilo Hint keneviri türünde uyuşturucu ele geçirdiği ve 3 kişiyi tutukladığı belirtildi.
Alithia gazetesi, uyuşturucunun, Yunanistan’dan muhtemelen gemiyle Limasol Limanı’na geldiğini ve Limasol’daki gümrük antreposunda tespit edildiğini yazdı.
Habere göre polis, olayla ilgili 31, 36 ve 27 yaşındaki 3 kişiyi tutuklarken olayla ilgili olduğuna inandığı bir kişiyi daha arıyor.
Öte yandan Politis gazetesi uyuşturucunun 4 paket içerisinde Limasol Limanı aracılığıyla Yunanistan’dan geldiğini belirtti.
72 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Rum Narkotik Şube Polislerinin operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Rum Narkotik Şube Polislerinin, dün Limasol’da 72 kilo Hint keneviri türünde uyuşturucu ele geçirdiği ve 3 kişiyi tutukladığı belirtildi.
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