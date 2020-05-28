72 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Rum Narkotik Şube Polislerinin, dün Limasol’da 72 kilo Hint keneviri türünde uyuşturucu ele geçirdiği ve 3 kişiyi tutukladığı belirtildi.

Alithia gazetesi, uyuşturucunun, Yunanistan’dan muhtemelen gemiyle Limasol Limanı’na geldiğini ve Limasol’daki gümrük antreposunda tespit edildiğini yazdı.

Habere göre polis, olayla ilgili 31, 36 ve 27 yaşındaki 3 kişiyi tutuklarken olayla ilgili olduğuna inandığı bir kişiyi daha arıyor.

Öte yandan Politis gazetesi uyuşturucunun 4 paket içerisinde Limasol Limanı aracılığıyla Yunanistan’dan geldiğini belirtti.