Çalışmalar yapılacak

Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü Başkanı Ahmet Arslan, önemli açıklamalarda bulundu. Futbol liglerinin olmadığı bu dönemde tesis çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Türk Ocağı Başkanı Ahmet Arslan, “Kulübe kalıcı kurumsal bir yapı bırakma adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Türk Ocağı’nın kalıcı ve uzun vadeli bir yapıya ihtiyacı var. Kulüp binamızı başka bir binaya taşıyıp buradan güzel bir gelir elde edeceğiz” diyen kulüp başkanı Ahmet Arslan “Ayrıca kulübün yarım kalan dairelerini de tamamlayıp kiralayacağız. Yapacağımız bu tesis hamlesiyle kulübümüzün aylık gelirini 5 katına çıkaracağız” şeklinde konuştu.

Ekonomik krizin daha da arttığı bu dönemde sponsor bulmanın zor olacağını söyleyen Arslan “Bundan dolayı kulübün kendi kendini çevirmesi gerekiyor. Türk Ocağı olarak bunu başarıp, kulübün önümüzdeki yıllarda maddi anlamda nefes almasını sağlayacağız” dedi.