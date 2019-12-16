Cihangir’i Ocak durdurdu 1-0

YER: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa, Mehmet Ekşici, Burak Mandıralı

TÜRK OCAĞI: Cenk, Ali, Bilal, İlker, Mehmet Uçar, Osei, İnsa(DK 73 İlker Tek), İbrahim Halil, Remzi(DK 83 Cevdet), Oha, Doğukan(DK 90+4 Deniz).

CİHANGİR: Mehmedemin, Nurettin, Çağlar(DK 62 Hüseyin Hürben), Zihni, Ali, Mikail, Musa, Behiç(DK 81 Gökhan), Mujeci, Eric, Lungelo.

GOL: DK 16 İnsa(Türk Ocağı).

Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Süper Lig’in on dördüncü haftasında Cihangir’i konuk eden Türk Ocağı rakibini 16.dakikada İnsa’nın ayağından gelen golle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Türk Ocağı aldığı bu galibiyetle puanını 29’a çıkarırken Cihangir 30 puanda kaldı.

12.dk: Cihangir’in geliştirdiği atakta ceza alanı dışından Mujeci’nin şandel vuruşunda top direğin üzerinden dışarı gitti.

16.dk: Türk Ocağı’nın kazandığı köşe vuruşunda yapılan ortada ceza alanı içerisinde İnsa yaptığı kafa vuruşu sonrası takımını öne geçiren isim oldu.1-0

21.dk: Sağ kanattan etkili gelişen ev sahibi Türk Ocağı atağında Ali Özbahar’ın ortasında İnsa’nın kafa vuruşunda top yandan az farkla dışarı gitti.

27.dk: Sol kanattan gelişen Cihangir atağında yapılan ortada Remzi’nin ceza alanı içerisinde yaptığı kafa vuruşu kaleci Mehmedemin’de kaldı.

32.dk: Cihangir kontra atağında kendi topu ile ceza alanı dışından Eric’in vuruşunda top direğin dibinden dışarı gitti.

33.dk: Türk Ocağı kontra atağında Oha’nın Cihangir ceza alanı içerisinde vuruşunu önce kaleci sonrasında savunma uzaklaştırdı.

48.dk: Sağ kanattan gelişen Cihangir atağında Musa’nın ortasında arka direkte Lungelo müsait pozisyonda istediği vuruşu yapamadı.

58.dk: Sol kanattan gelişen Türk Ocağı kontra atağında Oha’nın pasında Remzi’nin vuruşunda top yandan dışarı gitti.

64.dk: Türk Ocağı kontra atağında savunma arkasına atılan topa hareketlenen Oha’nın kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

76.dk: Etkili gelişen Cihangir atağında sol kanattan Mikail’in ortasında Lungelo müsait durumda topu üstten dışarı gönderdi.

82.dk: Etkili gelişen konuk Cihangir atağında Türk Ocağı ceza alanı içerisinde Lungelo’nun vuruşunda top yerden az farkla dışarı gitti.

88.dk: Cihangir atağında sağ kanattan ceza alanına yapılan ortada Gökhan’ın vuruşunda top yandan dışarı gitti.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle maç 1-0’lık Türk Ocağı üstünlüğü ile son buldu.