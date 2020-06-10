Cimnastik Federasyonu çatısı için ihaleye çıkıldı 

Cimnastik Federasyonunun çökme tehlikesi olan, her yağmurda akıtan çatısı için ihaleye çıkılıyor. Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki Cimnastik Federasyonu yönetiminin yoğun uğraşları sonucunda ihaleye çıkıldı.

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, ihale sürecine çıkılması ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Cimnastik Federasyonu olarak tam bir yıl önce salonumuzun çatısının değişmesi ve tadilatının gerçekleştirilerek, çocuklarımızın hak ettiği şekilde kullanımına sunmak için başlattığımız girişimler mutlu sonla bitti. Süreç ihaleye çıkılmasıyla sonuçlandı.

Hedefe ulaşmak için gerçek hayatta sadece hayal ederek veya sözlerle, keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım diyerek hedefe ulaşmak mümkün değildir.

Hedeflere ulaşmak, hiçbir zaman şans ve tesadüflerle ortaya çıkmaz. Hedefe ulaşmak uzun soluklu ve azimli bir çalışma gerektirir. Bizlerde bu süreçte sabırla ve azimli çalışarak hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz.

Bu süreçte öncelikle yönetim kurulumuza, desteklerini esirgemeyen Spor Dairemize, Planlama ve İnşaat Dairemize ve de Maliye Bakanımız Olgun Amcaoğlu'na çok teşekkür ederiz.”

