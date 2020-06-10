Kaza yaptı, sahtekarlığı ortaya çıktı

Polis, başkasının ehliyetiyle araç kiralayıp kaza yapan F.K.T.(E-24)’nin tutuklandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde önceki gün meydana gelen trafik kazasına karışan araç sürücüsü F.K.T.(E-24)’nin, tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenmiş sürüş ehliyetini görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp belgede adı geçenin kimliğine büründüğü ve aynı sürüş ehliyetini kiralık araç şirketine vererek araç kiralayıp sahte davranışla kayıt temin ettiği kaydedildi.