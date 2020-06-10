Yunanistan'a ölçüsünü anımsattı

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, A Haber televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Mısır, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail'in Türkiye'nin egemenlik sahası içinde doğal kaynak arama çalışmalarına ve Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakata tepki gösterdiğinin hatırlatılması ve bununla ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine Akar, bu tepkilerin duygusal olduğunu, Türkiye'nin attığı adımların tamamen uluslararası hukuk normlarına uygun şekilde yapıldığına işaret etti.

Berlin'de yapılan birtakım görüşmeler ya da Rusya ve Amerika ile yapılan ikili görüşmelerde hep Hafter'in operasyonlarına devam etmesi kararının çıktığının ancak Libya'daki dengelerin Serrac lehine bozulması üzerine Mısır'ın desteğiyle "acil ateşkes" çağrıları yapıldığının hatırlatılması ve konuya ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Akar, bunun "bir yanlışın anlaşılması ve uluslarası hukukun galibiyeti" olarak nitelendirdi.

"Tehditlerin faaliyetlerimize hiçbir etkisi olmayacak"

Bakan Akar, egemen ve bağımsız bir devleti temsil eden, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya hükümetinin davetiyle orada olunduğuna dikkati çekerek deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatınan da tamamen iki egemen devletin yetkililerinin imzasıyla belirlendiğini ifade etti. Bu konuyla ilgili tehdide varan açıklamalar yapıldığının hatırlatılması üzerine Akar, "Türkiye'nin devlet olarak bir bütün halinde ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak gücü, kuvveti belli. Dolayısıyla bu tehditlerin bizim faaliyetlerimize hiçbir etkisi olmayacağını buradan ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Yunanistan Savunma Bakanı'nın "Gerekirse Türkiye'yle savaşmaya hazırız." açıklamasının hatırlatılması üzerine Bakan Akar, bunun bir dil sürçmesi olduğuna değinerek "Yunalıların Türkiye'yle savaşmayı isteyeceğinin ben matematik olarak uygun, doğru olmadığının altını çizmek istiyorum." dedi.