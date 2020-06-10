Güney’de bin 369, Kuzey’de 48 test

Sağlık Bakanı Ali Pilli KKTC’de son 24 saatte 48 test yapıldığını açıkladı. Yapılan testlerde yeni bir vakaya rastlanmadığı kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 369 corona virüs testi yapıldı. iki yeni vakaya rastlandı. Böylece toplam vaka sayısı 974'e yükselirken toplam can kaybı sayısı ise 25.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020, 17:43