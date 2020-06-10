Güney’de bin 369, Kuzey’de 48 test

Güney Kıbrıs’ta iki yeni corona virüs vakasına rastlanırken, Kuzey’de yeni vaka yok

Güney’de bin 369, Kuzey’de 48 test
banner432

Sağlık Bakanı Ali Pilli KKTC’de son 24 saatte 48 test yapıldığını açıkladı. Yapılan testlerde yeni bir vakaya rastlanmadığı kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte  bin 369 corona virüs testi yapıldı. iki yeni vakaya rastlandı. Böylece toplam vaka sayısı 974'e yükselirken toplam can kaybı sayısı ise 25.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020, 17:43
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Bir vatandas
Bir vatandas - 48 dakika Önce

""Güney’de bin 369, Kuzey’de 48 test" E acin kapilari limanlari da bakalim ne olacak annarik o zaman. NIYE kapilari limanlari kapali tutmamiz gerektigini hala daha anlamayanlar varsa bu rakamlar gonusur.

SIRADAKİ HABER
Yunanistan'a ölçüsünü anımsattı
Yunanistan'a ölçüsünü anımsattı
  1. TÜRKİYE