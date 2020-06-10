Pilli’den Akıncı’ya yanıt

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Hükümetten gelen rapor olması gereken nitelik ve ciddiyette değil” açıklamasına yanıt verdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Pilli, koronavirüs salgınıyla ilgili verileri içeren raporun özenle ve tamamen doğru bilgiler ışığında hazırlandığını söyleyerek, “Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bilgi yetersizliği olsa dahi düşüncesini bakanlığımız ve bakanlık yetkililerine iletmesini beklerdik, makamları yüceltmesi gereken en üst makamın basın üzerinden, kendi makamlarını küçük düşürücü açıklamalar yapması bizi derinden üzmüştür” dedi.

Pilli, Sağlık Bakanlığı olarak temel politikalarının, özellikle içinden geçilmekte olan pandemi sürecinde koruyucu halk sağlığı hizmeti vermek ve toplum sağlığını ön planda tutmak olduğunu belirtti.