Öğretmenden hükümete: Soyguncusunuz!

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), bu sabah saat 10.00’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı ve hükümeti “filmlerdeki gibi maske takıp soygun yapmakla” eleştirdi.

Sendika, koronavirüs salgını bahane edilerek çalışanlardan ve emeklilerden özveri istenirken, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın asli görevi olan eğitimi kullanarak partizanlığa, adam kayırmaya ve görevi kötüye kullanmaya devam ettiğini öne sürdü; Sayıştay’ı ve Kamu Hizmeti Komisyonu’nu göreve davet etti.

Sendika, KKTC’yi kurmakla övünen kesimin KKTC’nin çöktüğünün ve vatandaşın altında kaldığının farkında olmadığını savundu.

Sayıştaya ve Kamu Hizmeti Komisyonu’na çağrı…

KTÖS Başkanı Emel Tel, kriz dönemlerinde elde olanın tasarruflu bir şekilde kullanılması esas olmasına rağmen partizanlık, adam kayırma adına görevin kötüye kullanılmasını şiddetle reddettiklerini ve Sayıştay’la Kamu Hizmeti Komisyonu’nu göreve davet ettiklerini belirtti.