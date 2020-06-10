Sıkı çalışıyorlar

Beyzade ÜNALMIŞ

Ligin kalan 8 maçına Doğan Türk Birliği maçı ile başlayacak olan Türk Ocağı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Oyuncularının çok iyi çalıştığını ve fiziksel olarak da iyi noktada olduklarını belirten Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarını bitirdiklerini söyledi.

Zor bir başlangıç olacak

Önce ligde Doğan Türk Birliği sonrasında ise kupa yarı final ilk maçında Yenicami ile karşılaşacaklarını belirten Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut, zor periyodun içerisinde iyi işler çıkarmak istediklerini ifade etti. Planladıkları hazırlık maçlarının sayısını açıklanan fikstür ve kupa takvimi sonrasında iptal ettiklerini belirten Dedekorkut, bu açığı kendi aralarında yapacakları çift kale maçlarla kapatacaklarını söyledi.

Kupa maçı da zor geçecek

Doğan Türk Birliği maçı sonrasında oynayacakları kupa maçının elbette zor olacağını ifade eden Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut, ilk maçta avantajlı dönüş için iyi skor olması gerektiğini belirtirken, bununda bu gibi maçlarda zor olduğunu belirtti. Yenicami’nin kadrosunun iyi olduğunu ve bulundukları yer ile eşdeğer olmadığını ifade eden Dedekorkut, hem Doğan Türk Birliği hem de Yenicami maçalarından iyi oyunla birlikte istediklerini alan taraf olmak istediklerini sözlerine ekledi.