Karantinadan kaçış

Fileleftheros yeni tip koronavirüs vakaları ile yakın teması olduğu saptanan ve yasa uyarınca evlerinde tecritte kalmaları gereken kişilerin bu kurala uymadığı ve yetkili birimlerin bu kişileri bulmak için Rum polisinden yardım istemek zorunda kaldığı durumlar yaşandığını bildirdi.

Habere göre kendisine, pozitif vaka ile çok yakın teması saptandığı ve yasa gereği evinde tecritte kalması gerektiği bildirilen bir kadın, yetkililer tarafından test yapılmak üzere arandığında evinde bulunamadı, kendisine telefonla ulaşıldığında ise plajda olduğunu söyledi.

Yine, pozitif vaka ile çok yakın teması olduğu belirlenen kadın, tecritte kalması gerekmesine rağmen normal şekilde iş yerine gitti ve işverenine, yakın akrabasına yapılan testten çıkan pozitif sonucun yanlış olduğu bilgisi verildiğini söyledi. İşvereni tarafından yapılan araştırmada çalışanının yalan beyanda bulunduğunu öğrenilen kadın yeniden evine gönderildi.

Otel'den kaçtı, rstoranda bulundu!

Bir başka örnekte ise yurtdışından Güney’e dönüş yapan bir kişi, “sıkıldığı” için yerleştirildiği karantina otelinden kaçtı, yetkililer bu kişiyi bulmak için polisi devreye soktu.

Son örnekte de yine yurtdışından Güney’e dönüş yapan, aynı uçakta bulunduğu ve çok yakın temasta olduğu belirlenen kişinin pozitif çıkması nedeniyle kendini tecrit etmesi istenen kişi de bunu yapmadı. Yetkililer tarafından aranan kişi arkadaşlarıyla sahildeki bir fastfood lokantada yemek yerken bulundu.