Subaru’yu soydular

Suna ERDEN

Alayköy’de bir işyerinin önünde tamir için bekletilen aracın parçalarını söküp çaldığı tespit edilen Yaseen AL Edwan ile suçla bağlantılı olduğu belirlenen Mohammad Yahya Elmissned hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Suçla bağlantılı üçüncü bir kişi daha tespit edilirken, iki zanlı dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Alayköy'de Akanay Garaj isimli iş yeri önünde tamir edilmek üzere bırakılan Subaru İmprezza marka aracın aksamlarının sökülerek çalındığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu 20 bin TL tutarındaki araç parçalarının Yaseen Al Edwan tarafından çalındığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının aracın parçalarının yanı sıra DVD ekranlı araç teybini ve ön yolcu koltuğu önünde yer alan araç beynini de alet yardımı ile söküp çaldığını belirtti.

Çalınan parçaların bir kısmının zanlı Yaseen Al Edwan’in tasarrufunda bulunduğunu kaydeden polis, ayrıca meseleye bağlantısı olan zanlı Mohammad Yahya Elmissned’in de tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili kimliği belirlenen bir kişinin arandığını, aracın bazı parçalarının bulunmadığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.