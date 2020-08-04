Pasaport alacak

Rum Yüksek İdare Mahkemesi’nin, Kıbrıs pasaportu almak için 10 yıldır bekleyen Ürdünlü bir kadının başvurusunu haklı bulduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “İdari Mahkeme Ürdünlüyü Haklı Buldu” başlıklı haberinde, Kıbrıslı Türk torunu olması nedeniyle Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan bir kişiyle evli olan Ürdünlü kadının, vatandaşlık almak için 10 yıldır beklediğini yazdı.

Gazete, başka ülke vatandaşı olup, ebeveynleri ya da nene-dedeleri başka Arap ülkelerden olan ve kökleri Kıbrıs’a dayanan kişilerin Kıbrıs pasaportu almak için başvurularda bulunduğunu, bazılarının başvurusunun kabul edildiğini bazılarının ise reddedildiğini belirtti.

Kıbrıslı Türklerin soyundan geldiklerini iddia edip vatandaşlık isteyen kişilerin başvurularıyla ilgili sorunlar yaşandığını belirten gazete, Nüfus ve Göç Dairesi’nin, konuyla ilgili bahanesinin-ki bu meselede bahane Rum Nüfus ve Göç Dairesi’ni kurtarmadı- 2009 yılından bu yana çok sayıda başvurunun bulunduğu ve bu başvuruların incelenmesinde gecikmeler yaşandığı, yurt dışındaki misyonların ve devletin güvenlik makamlarının topladıkları bilgilerin, bu kişilerin Kıbrıslı Türklerin soyundan gelip gelmediğine dair şüpheler doğurduğuna işaret ettiğini yazdı.

Bu olayda ise Nüfus ve Göç Dairesi’nin Ürdünlü kadının Kıbrıslı Türk soyundan geldiğini kabul ettiği ve Kıbrıs vatandaşlığı verdiği Ürdünlü bir adamla evli olduğunu yazan gazete, Yüksek İdare Mahkemesi’nin, Ürdünlü kadının, Kıbrıs pasaportu almak için yaptığı başvuru konusunda, anayasanın bir ayı öngörmesine karşın, 10 yıldır yanıt alamaması veya bilgilendirilmemesi olgusunu kabul ederek yaşanan gecikmeyle ilgili Ürdünlü kadının başvurusunu haklı bulduğunu belirtti.

Gazete Ürdünlü kadının, verileriyle ilgili raporların göz önünde bulundurulması adına Kıbrıslı Türk soyundan geldiğini zaten beyan etmediğini, eşinin ise Kıbrıs Türk soyundan geldiğinin resmi makamlarca kabul edildiği ve bu kişiye Kıbrıs pasaportu verildiğine de dikkati çekti.