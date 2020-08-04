Kız arkadaşını, evire çevire dövdü

Suna ERDEN

Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşının evine balkondan tırmanıp giren Nijeryalı Olanrewaju Alabi, yatak odasında sıkıştırıp darp etti. Kız arkadaşını tokatlayan zanlı şikâyet üzerine tutuklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Olanrewaju Alabi’nin 3 Ağustos 2020 tarihinde saat 24.00 sıralarında ayrılma aşamasında olduğu kız arkadaşı P.T.’nin evine balkondan tırmanarak girdiğini söyledi. Polis, zanlının yatak odasında bulunan kız arkadaşının yüzüne tokat vurup darp ettiğini belirtti.

Polis, zanlının şikâyet üzerine aynı gün tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Zanlının Nijerya vatandaşı olduğunu, KKTC'deki statüsünün araştırılacağını ayrıca apartman ve çevre sakinlerinden ifadeler alacaklarını belirten polis, 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.