Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, herkesin kendine göre desteklediği bir siyasi parti olsa da Cumhurbaşkanlığı seçiminin partiler üstü bir seçim olduğunu kaydetti.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimini şu sözlerle tanımladı:

“Bizi uluslararası alanda kimin çok daha iyi temsil edebileceğine karar verebileceğimiz, uluslararası alanda hangi Cumhurbaşkanı hak ve menfaatlerimizi daha iyi savunacağına karar vereceğimiz bir seçimdir. Geçen yıllarda ‘Görüşmeleri kim yürütecek’ sorusuna cevap ararken artık Cumhurbaşkanlığı sadece görüşmelerin yürütülmesinden ibaret bir görev değildir. Dünya değişiyor. Doğu Akdeniz bölgesinde Amerikalılar, Fransızlar, Ruslar, İtalyanlar yoğun bir mücadele içerisinde. Etrafımızda cirit atan bölgesel güçler ve devletler var. Güç dengesi değişen Akdeniz’de hak ve menfaatlerimizin savunulması, aynı zamanda dış politikayı, uluslararası hukuku, deniz hukukunu bilen bir Cumhurbaşkanıyla çok daha iyi savunulacağı bir gerçektir, aşikar bir durumdur.”

Özersay, vizyonunu anlatırken 12 yıllık müzakerecilik dönemindeki gözlem ve tecrübelerini de paylaştı.



52 yıl boyunca sadece ‘Kıbrıs’ta federal bir ortaklık olur mu olmaz mı’ diyerek bir müzakere yürütüldüğünü ifade eden Özersay, şöyle konuştu:“Kıbrıs Rum tarafı hem tanınan bir devlettir hem AB üyesidir hem de doğal gazı tek başına çıkarıp satma noktasına gelmiştir. Şartlar böyle olduğu için Rum tarafı konforlu bir ortam içinde paylaşmaya yanaşmamaktadır. O zaman Rum tarafı hazır hale gelmedikçe ‘Ben Rum tarafıyla federasyon görüşeceğim, müzakerelere kaldığım yerden devam edeceğim’ demek Kıbrıs Türk halkını müzakere masasına 50 sene daha hapsetmek anlamını taşır.”

Girne’de temaslarda bulundu

Öte yandan Kudret Özersay, Girne Emekliler Derneği, Girne Mücahitler Derneği’ni ve Girne Belediyesi’ni ziyaret etti.

Özersay’a ziyaretlerinde Halkın Partisi Girne Milletvekilleri Jale Refik Rogers ve Erek Çağatay da eşlik etti.