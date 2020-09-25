Gerekli çalışma yapılıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar’ın, Girne temasları kapsamında, Girne Amerikan Üniversitesi, Final Üniversitesi, İlim Üniversitesi ve ARUCAD’ı ziyaret ettiği bildirildi.

Ersin Tatar, kurumsallığı ile takdir ettiği üniversiteleri ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bu Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülke için “Bir çemberde yeni bir yol ile kapalı eski bir yol arasında seçim yapmak” şeklinde geçeceğini ifade eden Tatar vatandaşların doğru kararı vereceğine güvendiğini kaydetti.

Federal çözümün son denemesinin Crans Montana’da yapıldığını kaydeden Tatar, “Federal çözüm adı altında süreci sıfır asker, sıfır garanti noktasına getiren sorumsuzluğu bir daha kabul etmiyoruz. Seçildiğimiz andan itibaren Crans-Montana’da kalınan yerden devam edilmesi yerine, halkımızdan aldığımız desteğin verdiği güçle yeni anlayışları da masaya getireceğiz ve yeni bir geleceği başlatacağız” dedi

Ülkede üniversite olayını UBP’nin başlattığını ve üniversitelerin bugün KKTC’nin en fazla gelir getiren iki sektöründen biri haline geldiğini dile getiren Başbakan Tatar, “Yeni geleceğe de üniversitelerle birlikte yürüyeceğimize, üniversitelerin ülkeye ciddi katkı sağlamaya devam edeceğine güveniyoruz” kaydetti.

Tatar: Öğrenciler mutlaka gelmeli

Öte yandan Tatar, dün DAÜ'yü ziyaret ederek, VYK Başkanı Erdal Özcenk ve Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın ile görüştü



Yapılan açıklamaya göre görüşmede, öğrenci sayısında elde edilen artışın hayata geçirilmesi üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.DAÜ VYK Başkanı Özcenk, öğrencilerin KKTC'ye getirilmesi için sağlık koşulları ve uçak fiyatlarının üzerinde durdu, hükümetin desteğinin önemine vurgu yaptı.Başbakan Ersin Tatar da, DAÜ'nün hem Gazimağusa hem de KKTC için bir eğitim markası olduğuna işaret etti.Yükseköğrenimin KKTC ekonomisi için hayati önemi olduğunu belirten Tatar, öğrencilerin mutlaka KKTC'ye gelmesini istediklerini vurguladı.

“Net hedefimiz güçlü bir ekonomi”

Bu arada Ersin Tatar, Gazimağusa ziyareti çerçevesinde sanayi bölgesine gitti ve DAÜ PER-SEN yöneticileriyle bir araya geldi.

Tatar, pandemi sürecinin er ya da geç geride kalacağını, Kıbrıs Türk halkının doğru karar vermesi halinde parlak bir geleceğin beklediğini ifade etti.

Başbakan Ersin Tatar, DAÜ PER-SEN’le görüşmesinde de DAÜ’yü ülkeye ve Gazimağusa’ya UBP’nin kazandırdığını söyledi ve her zaman DAÜ ile Gazimağusa halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.