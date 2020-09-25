‘Hitler tipi  propaganda’

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir televizyon programında, Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsız ve bütünleştirici olması gerektiğini söyledi.

Toplumu bölmek, ayrıştırmak üzerine kurulan siyasi argümanlara tepkisini açıklayan Erhürman “Hitler tipi propagandaya hayır” dediğini kaydetti. Cumhurbaşkanı adayı Erhürman Kıbrıs sorununda çözüm formülünün federasyon olduğunu da söyledi.

Cumhurbaşkanlığı makamını bir görev ve sorumluluk olarak gördüğünü söyleyen Erhürman, bu görev ve sorumluluğu taşıyabileceğine inandığını vurguladı. Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü ile ilgili formülleri değerlendiren Erhürman şunları kaydetti:



“Kıbrıs sorununun çözüm formülleri neler olabilir? Üniter devlet adı altında bir araya gelmek olabilir ki azınlık haklarından öteye gidilemeyecek bu seçeneği asla konuşmam. Konfederasyon ve AB çatısı altında iki ayrı devlete bakalım. Burada da KKTC’nin tanınması lazım. KKTC’nin tanınmasını engelleyen BM Güvenlik Konseyi kararı var. Beş daimi devletin beşi de ‘bu karar ortadan kalktı’ demedikçe, o karar ortadan kalkmayacak. Bugünkü konjonktürde böyle bir gerçeklik görmüyorum. Federasyon, şu anda BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde defalarca anılan bir formüldür ve parametreleri de sayılmıştır. Ben çözüm isteyerek oy talep ediyorum. Çözüm formüllerini de masaya yatırıyorum. Ben çözümü mümkün kılacak formülün federasyon olduğunu da söylüyorum.”

“Çatışma yerine diyalog…”

Türkiye Cumhuriyeti’yle basın üzerinden ve farklı bir dille çatışmak yerine diyaloğu tercih ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bir bütün olarak geleceğini düşündüğünü söyledi.

Diyaloğa her zaman inandığını söyleyen Erhürman, kendisine ve halkına ilişkin özgüveni olduğunu, muhataplarını doğru yönde ikna edebileceğine inandığını belirtti.

Erhürman’dan eğitim kampanyasına destek

Öte yandan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS)’nı ziyaret ederek, ÖYAK işbirliğinde başlattıkları Uzaktan Eğitime Erişemeyen Çocuklarımıza Destek Kampanyasına katkıda bulundu ve destek belirtti.