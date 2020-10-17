Doğan’dan farklı galibiyet 4-1

Pia-Bella sahasında oynanan hazırlık karşılaşmasını Lefke kaybetti

Doğan’dan farklı galibiyet 4-1
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Beyzade ÜNALMIŞ 
K-Pet Süper Lig’in iki temsilcisi Doğan Türk Birliği ve Lefke hazırlık karşılaşmasında dün bir araya geldi. 
Uzun bir aradan sonra 1 Ekim itibarıyla başlayan antrenmanlar kapsamında ilk hazırlık maçı olma özelliği taşıyan karşılaşmada iki takım da istekliydi.
Girne Pia-Bella sahasında oynanan karşılaşmayı Doğan Türk Birliği 4-1 kazandı. 
Doğan Türk Birliği’nde sıkça oyuncu denenen karşılaşmada sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Doğukan, Kağan, Ahmet Sönmez ve Billy kaydederken Lefke’nin tek golünü Yılmaz Şipal kaydetti. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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