Doğan’dan farklı galibiyet 4-1

Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Süper Lig’in iki temsilcisi Doğan Türk Birliği ve Lefke hazırlık karşılaşmasında dün bir araya geldi.

Uzun bir aradan sonra 1 Ekim itibarıyla başlayan antrenmanlar kapsamında ilk hazırlık maçı olma özelliği taşıyan karşılaşmada iki takım da istekliydi.

Girne Pia-Bella sahasında oynanan karşılaşmayı Doğan Türk Birliği 4-1 kazandı.

Doğan Türk Birliği’nde sıkça oyuncu denenen karşılaşmada sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Doğukan, Kağan, Ahmet Sönmez ve Billy kaydederken Lefke’nin tek golünü Yılmaz Şipal kaydetti.