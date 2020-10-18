Öğrenciler diploma aldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2019 – 2020 Akademik Yılı 34’üncü dönem mezuniyet töreni, Covid-19 pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleşti.

GAÜ’den verilen bilgiye göre; GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleşen 34.dönem mezuniyet töreni, mezun olmaya hak kazanan bin 800 öğrenciden adada bulunan yaklaşık 200 öğrenci ve yakınlarının katılımıyla yapıldı.

Törende, üniversitenin Eczacılık, Eğitim, İşletme, Siyasal Bilimler, İletişim, Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar, Mühendislik, Beşeri Bilimler, Hukuk fakülteleriyle; Spor, Hemşirelik, Sahne Sanatları, Havacılık, Turizm ve Konaklama, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksekokulu bölümlerinden mezun olmaya hak kazanan öğrenciler diplomalarını aldı.