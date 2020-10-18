Gündemde 3 ana konu var

Güney Kıbrıs, 21 Ekim tarihinde Rum kesimi, Yunanistan ve Mısır arasında 8’incisi gerçekleştirilecek olan üçlü zirve toplantısına ev sahipliği yapacak.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum Hükümeti sözcü vekili Panayotis Sedonas, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, zirvede ele alınacak konular arasında Kıbrıs sorunu, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’ta gerçekleştirdiği ileri sürülen “yasadışı eylemleri” aynı zamanda Doğu Akdeniz’de şekillenen durumun bulunacağını belirtti.

Sedonas, komşu ülkelerle bölgesel işbirliğinin derinleştirilmesi çerçevesinde gerçekleştirilecek olan zirve esnasında, üçlü mekanizmanın sonuçları ve ilerlemesi, enerji alanındaki işbirliği, mülteci konusu, terörle mücadele aynı zamanda Coronavirüsü pandemisiyle ilgili durumun ele alınacağını ifade etti.

Gazete zirve toplantısı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ortak bir bildirge kabul edileceğini ekledi.